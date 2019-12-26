https://static.news.ru/photo/ea9bc6a8-27ce-11ea-8128-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вадим Брайдов/РИА Новости

Кировский суд Уфы приговорил троих бывших полицейских на сроки от шести до семи лет лишения свободы за изнасилование дознавательницы.

Павла Яромчука осудить на 6 лет, Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева — на 7 лет. Взыскать с них солидарно в пользу потерпевшей 3 млн рублей, — сказал судья.

Как установил суд, полицейские в ночь на 30 октября 2018 года напали на 23-летнюю дознавательницу. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Троих полицейских уволили из МВД, а потерпевшую отстранили от службы за употребление алкоголя на рабочем месте.

Как ранее писал NEWS.ru, во Фрунзенском районном суде Петербурга нашли тело обвиняемого в изнасиловании. Им был 40-летний уроженец Узбекистана.