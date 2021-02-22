Московский онколог перечислила признаки рака у детей

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Главный внештатный детский онколог департамента здравоохранения Москвы Ольга Тиганова назвала признаки рака у детей.

По словам специалиста, к тревожным симптомам относятся постоянная усталость, болезненные ощущения без явных причин и изменение цвета кожи. Важно уделять внимание подобным жалобам и не думать, что ребёнок выдумал проблему, чтобы не идти в школу или детский сад.

Длительный астенический синдром — ребёнок пришёл из детского сада и ложится, плохо ужинает, отказывается от еды. Необходимо посмотреть на ребёнка: побледнел ли он, насколько цвет кожи соответствует норме. Когда к нам поступают дети с низким уровнем гемоглобина и интоксикацией, цвет кожи у них приобретает землисто-серый оттенок. Он сдал клинический анализ крови. Определился крайне низкий уровень гемоглобина, а поскольку есть ещё опухоль, то есть симптомы интоксикации. Всё это вместе внешне даёт совершенно чудовищный эффект, — рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» Тиганова.

По её словам, длительная и не очень высокая температура в районе 37,2–37,3 градуса без признаков респираторных заболеваний также вызывает подозрения.

Неврологическая симптоматика. Например, опустилось верхнее веко. Опустился угол рта, ребёнок жалуется на слабость в руке или ноге. Обратили внимание, что идёт по улице и немного подволакивает ногу. Плохо держит ручку или ложку в руках. Утренняя рвота, приносящая облегчение, головная боль. Болевой синдром. Болит нога, ничего не увеличено, ничего не опухло, просто болит. Или, наоборот, болевой синдром сосредоточен в области лодыжки, и они видят мягкотканный компонент, и при этом ребёнок рассказывает, что он нигде не падал, не травмировался. Обратите на это внимание, — подчеркнула врач.

Ранее детский онколог-хирург, профессор и руководитель научного отдела научно-практического Центра специализированной помощи детям имени Войно-Ясенецкого Тимур Шароев заявил, что есть три существенных признака возникновения злокачественных образований на ранней стадии, когда опухоль ещё не появилась. Первый — резкая смена поведения у ребёнка. К примеру, ранее очень активный малыш вдруг стал рассеянным и вялым. Данный симптом может быть гипотимией, которая способна перерасти в адинамию.

Также тревожным сигналом может стать потеря веса у ребёнка и отсутствие аппетита. Подобные перемены происходят в течение одной-двух недель. И это при том, что щёки у малыша могут остаться пухлыми. В процессе резкой потери веса жировой слой на теле может уменьшиться или местами отсутствовать.

Симптомами онкологического заболевания, кроме перечисленного, может являться асимметрия в области живота или грудной клетки. Уплотнения на ногах и руках тоже не стоит обделять вниманием. Они, сказал Шароев, часто появляются в результате ушибов или после подвижных игр. Однако если уплотнения не проходят в течение нескольких дней, стоит обратиться к врачу, писал NEWS.ru.