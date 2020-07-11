Онкологи сообщили, как распознать рак на ранней стадии у детей

https://static.news.ru/photo/0a583d8e-c377-11ea-ad38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Доктора в разговоре с журналистами рассказали о признаках, на которые родителям стоит обратить внимание, чтобы вовремя отвести ребёнка к онкологу.

Как отметил детский онколог-хирург, профессор и руководитель научного отдела научно-практического Центра специализированной помощи детям имени Войно-Ясенецкого Тимур Шароев, есть три существенных признака возникновения злокачественных образований на ранней стадии, когда опухоль ещё не появилась. Первый — резкая смена поведения у ребёнка. К примеру, ранее очень активный малыш вдруг стал рассеянным и вялым. Данный симптом может быть гипотимией, которая способна перерасти в адинамию.

Также тревожным сигналом может стать потеря веса у ребёнка и отсутствие аппетита. Подобные перемены происходят в течение одной-двух недель. И это притом, что щёки у малыша могут остаться пухлыми. В процессе резкой потери веса жировой слой на теле может уменьшиться или местами отсутствовать.

Симптомами онкологического заболевания, кроме перечисленного, может являться асимметрия в области живота или грудной клетки. Уплотнения на ногах и руках тоже не стоит обделять вниманием. Они, сказал Шароев, часто появляются в результате ушибов или после подвижных игр. Однако если уплотнения не проходят в течение нескольких дней, стоит обратиться к врачу.

Руководитель отдела междисциплинарной онкологии Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачёва, профессор, доктор медицинских наук Николай Жуков заметил, что продолжительные и внезапные головные боли могут свидетельствовать об онкологии. Однако каждый из симптомов может быть признаком другой болезни. Поэтому при недомоганиях необходимо идти к доктору.

Жуков также призвал обращать внимание на пятна, шишки и уплотнения, которых раньше не было.

Опухоль может затруднить работу лёгких, ребёнок станет дышать с трудом, задыхаться. Если злокачественное образование возникло в кишечнике, то вероятны проблемы со стулом. Но специфичных признаков, позволяющих определить рак «на глазок», практически нет, — цитирует доктора «Вечерняя Москва».

Как ранее писал NEWS.ru, рак приводит к 15% всех смертей в России. Основной причиной злокачественных новообразований являются генетические мутации. Но существуют и другие факторы риска. Это курение, злоупотребление алкоголем и наличие определённых заболеваний. Так, вирусные гепатиты вызывают одну из самых опасных форм рака.

В мире около 150 млн человек инфицированы вирусом гепатита C. У заражённых людей в 100 раз увеличивается вероятность появления рака печени.