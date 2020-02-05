https://static.news.ru/photo/6e1559be-4821-11ea-b382-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новое исследование специалистов Университета Чикаго доказало, что потребление красного мяса и колбас увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

Таким образом учёные опровергли скандальное заявление группы экспертов об отсутствии связи между потреблением мяса и риском возникновения подобных болезней, которое общественность подвергла жёсткой критике.

Согласно новому исследованию, потребление красного мяса дважды в неделю увеличивает риск развития тяжёлых хронических заболеваний на 4%, а переработанных мясных изделий — на 7%. Также приём мяса в пищу два раза в неделю повышает риск преждевременной смерти на 3%, передаёт «Профиль».

Ранее NEWS.ru писал о том, что учёные из Северо-Западного университета в США провели исследование, в ходе которого выяснили, что употребление мяса в пищу повышает риск развития ряда смертельно опасных заболеваний.