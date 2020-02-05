Новое исследование специалистов Университета Чикаго доказало, что потребление красного мяса и колбас увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.
Таким образом учёные опровергли скандальное заявление группы экспертов об отсутствии связи между потреблением мяса и риском возникновения подобных болезней, которое общественность подвергла жёсткой критике.
Согласно новому исследованию, потребление красного мяса дважды в неделю увеличивает риск развития тяжёлых хронических заболеваний на 4%, а переработанных мясных изделий — на 7%. Также приём мяса в пищу два раза в неделю повышает риск преждевременной смерти на 3%,
Ранее NEWS.ru писал о том, что учёные из Северо-Западного университета в США провели исследование, в ходе которого выяснили, что употребление мяса в пищу повышает риск развития ряда смертельно опасных заболеваний.
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