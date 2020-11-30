Минздрав зарегистрировал ещё один препарат для лечения СМА

Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) «Рисдиплам».
Об этом
В фармкомпании «Рош», производящей препарат,
Ранее NEWS.ru писал, что препарат «Спинраза», применяемый для лечения детей со спинальной мышечной атрофией, внесён в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Зарегистрированный в РФ в середине 2019 года препарат «Нусинерен» (торговое название «Спинраза») внесён в перечень под категорией «прочие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы».
Лекарство против СМА является самым дорогостоящим в мире. Стоимость одной инъекции составляет $125 тыс. (порядка 9,5 млн рублей). В течение 12 месяцев пациент должен получить шесть инъекций.