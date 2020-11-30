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Минздрав зарегистрировал ещё один препарат для лечения СМА

19:01, 30 ноября 2020

Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) «Рисдиплам».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные государственного реестра лекарственных средств. Держатель регистрационного удостоверения препарата — Швейцария. «Ресдиплам» выпускается в форме порошка для приготовления раствора.

В фармкомпании «Рош», производящей препарат, сообщили, что первые партии лекарства поступят в гражданское обращение в России в мае 2021 года. Это первый и пока единственный препарат для терапии СМА, который можно принимать дома раз в сутки через зонд или через рот.

Ранее NEWS.ru писал, что препарат «Спинраза», применяемый для лечения детей со спинальной мышечной атрофией, внесён в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Зарегистрированный в РФ в середине 2019 года препарат «Нусинерен» (торговое название «Спинраза») внесён в перечень под категорией «прочие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы».

Лекарство против СМА является самым дорогостоящим в мире. Стоимость одной инъекции составляет $125 тыс. (порядка 9,5 млн рублей). В течение 12 месяцев пациент должен получить шесть инъекций.

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