Минздрав зарегистрировал ещё один препарат для лечения СМА

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные государственного реестра лекарственных средств. Держатель регистрационного удостоверения препарата — Швейцария. «Ресдиплам» выпускается в форме порошка для приготовления раствора.

В фармкомпании «Рош», производящей препарат, сообщили , что первые партии лекарства поступят в гражданское обращение в России в мае 2021 года. Это первый и пока единственный препарат для терапии СМА, который можно принимать дома раз в сутки через зонд или через рот.

Ранее NEWS.ru писал, что препарат «Спинраза», применяемый для лечения детей со спинальной мышечной атрофией, внесён в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Зарегистрированный в РФ в середине 2019 года препарат «Нусинерен» (торговое название «Спинраза») внесён в перечень под категорией «прочие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы».