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Минздрав: заболеть коронавирусом после вакцинации «Спутником V» нельзя

15:26, 13 октября 2020
Фото: sputnikvaccine.com

После того, как человек получит вакцинацию препаратом «Спутник V», он не сможет ни заразится повторно, ни заразить других. Об этом заявила во вторник главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.

Часто задают вопросы по поводу того, как прививка переносится, можно ли, например, заразиться или заразить других после того, как человек вакцинируется. Конечно, заразиться нельзя, — сказала Драпкина, передаёт ТАСС. 

На Международной научно-практической онлайн-конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) эксперт пояснила, что антитела после вакцинации от коронавируса «Спутником V» появляются в разном титре.

Драпкина также отметила, что порядка 10% из тестировавших вакцину «Спутник V» отмечают небольшое повышение температуры тела.

Первая в мире российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. О завершении клинических испытаний было объявлено в начале августа.

Вторую вакцину от COVID-19 разрабатывают в центре «Вектор». В ходе клинических испытаний, которые начались 27 июля, врачи наблюдают за добровольцами, оценивают напряжённость их иммунитета к коронавирусу и выявляют отдалённые последствия вакцинации через 90, 180 и 270 дней после прививки.

Всего российские учёные разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных организациях. 

Как писал NEWS.ru, ранее профессор Новосибирского государственного университета вирусолог Сергей Нетесов заявил, что до окончания третьего этапа испытаний отечественных вакцин от коронавируса говорить об их наличии рано.

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