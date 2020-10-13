Вирусолог считает, что говорить о наличии вакцины от COVID-19 в РФ рано

https://static.news.ru/photo/e6552b94-0d50-11eb-9911-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Профессор Новосибирского государственного университета вирусолог Сергей Нетесов заявил, что до окончания третьего этапа испытаний отечественных вакцин от коронавируса говорить об их наличии рано.

В интервью «МК в Новосибирске» учёный напомнил , что любая кандидатная вакцина до начала широкого применения должна пройти сначала полный комплекс доклинических испытаний на культурах клеток и минимум на двух видах животных. Только после этого её испытывают на добровольцах в трёх фазах. В первых двух речь идёт об испытаниях в условиях стационаров.

После успешных клинических испытаний вакцину проверяют уже на добровольцах в условиях обычной жизни, это и есть третья фаза испытаний. Проводится она на нескольких десятках тысяч добровольцев в условиях двойного слепого рандомизированного исследования во время эпидемии.

В России вторую фазу клинических испытаний до октября прошла всего одна вакцина — «Спутник V», ‒ рассказывает Нетесов.

Он добавил, что третья фаза испытаний для этой вакцины ещё не прошла и говорить о её эффективности при массовом применении рано. По словам Нетесова, то что в СМИ подаётся как начало вакцинации отдельных групп населения — лишь третья фаза клинических испытаний, после которой, не исключено, вакцина может быть признана малоэффективной или, хуже того, — небезопасной.

Первая в мире российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. О завершении клинических испытаний было объявлено в начале августа.

Вторую вакцину от COVID-19 разрабатывают в центре «Вектор». В ходе клинических испытаний, которые начались 27 июля, врачи наблюдают за добровольцами, оценивают напряжённость их иммунитета к коронавирусу и выявляют отдалённые последствия вакцинации через 90, 180 и 270 дней после прививки.

Всего российские учёные разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных организациях, писал NEWS.ru.