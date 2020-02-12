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Употребление в пищу кокоса и продуктов из него способствует восстановлению слизистой оболочки кишечника. Схожее влияние на организм оказывают перечная мята и лосось, заявили врачи.

Помимо этого, медики рекомендуют отдавать предпочтение малине и лимону, которые также обладают полезными свойствами, пишет «ПолитЭксперт».

Так, продукты, в составе которых содержатся кокос и молоко, имеют противовирусные свойства. Перечная мята снимает раздражение кишечника и уменьшает вздутие живота. А жирные сорта красной рыбы, богатые омега-3 кислотами, помогают остановить воспалительный процесс в организме.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, эксперты назвали лучшие виды масла для жарки. Лидером рейтинга стало кокосовое, которое подходит в том числе для приготовления блюд во фритюре.