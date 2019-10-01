https://static.news.ru/photo/5c2ab74a-873c-11e9-bdcc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

Медики рассказали о неочевидных признаках, свидетельствующих о развитии злокачественной опухоли в печени.

Так, на первых стадиях заболевания появляется внезапное отвращение к еде и резкая потеря веса. Кроме того, на пациенты часто жалуются на быструю утомляемость, повышение температуры тела и тремор.

При этом стоит как можно скорее пройти обследование при появлении потливости по ночам, а также отёках пальцев рук и внезапной хрипоты в голосе. Отмечается, что данные симптомы являются предвестниками любого вида онкологии, сообщает портал «МедикФорум».

Ранее News.ru писал о том, что вредные привычки, предпочтения в еде и определённый образ жизни провоцируют развитие разных видов рака. Среди триггеров: курение, злоупотребление алкоголем, недостаток физических упражнений, а также некоторые заболевания. Например, обилие в рационе жирного красного мяса влияет на появление опухолей в прямой кишке. Спиртное «бьёт» по печени, поджелудочной.