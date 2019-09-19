Фото: Global Look Press

Как рассказали медики, о нарушениях в сердечно-сосудистой системе могут свидетельствовать не совсем обычные симптомы. Одним из них являются отёки, особенно опасны те, которые возникают в лодыжках.

Сильные и регулярные головные боли также могут оказаться симптомом надвигающегося инсульта или аневризмы. Регулярные головокружения должны стать сигналом для срочного визита к врачу.

Кардиологи отмечают, что боли в области желудка, напоминающие гастрит, являются одним из наиболее частых признаков болезней сердца. Снижение давления может быть следствием дисфункции митрального клапана, пишет «МедикФорум».

Ранее учёные из Лозаннского университета заявили, что непродолжительный дневной сон всего два раза в неделю снижает риск появления инсульта и инфаркта на 48%, писал News.ru.

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