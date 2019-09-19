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Как рассказали медики, о нарушениях в сердечно-сосудистой системе могут свидетельствовать не совсем обычные симптомы. Одним из них являются отёки, особенно опасны те, которые возникают в лодыжках.

Сильные и регулярные головные боли также могут оказаться симптомом надвигающегося инсульта или аневризмы. Регулярные головокружения должны стать сигналом для срочного визита к врачу.

Кардиологи отмечают, что боли в области желудка, напоминающие гастрит, являются одним из наиболее частых признаков болезней сердца. Снижение давления может быть следствием дисфункции митрального клапана, пишет « МедикФорум ».

Ранее учёные из Лозаннского университета заявили, что непродолжительный дневной сон всего два раза в неделю снижает риск появления инсульта и инфаркта на 48%, писал News.ru.