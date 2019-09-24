https://static.news.ru/photo/15fbdcce-debf-11e9-8a78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Американские учёные провели исследование, в результате которого выявили продукт, способный помочь в борьбе с ожирением. Снизить риск появления избыточного веса могут обычные орехи.

По данным специалистов, употребление половины суточной нормы этого продукта — около 14 г — уменьшает шансы заболеть ожирением на 23%, передаёт Medical Express .

Кроме того, медики призвали отказаться от булок, пончиков и шоколада, а также регулярно заниматься спортом, сообщает портал argumenti.ru .

Как ранее писал News.ru, представитель пивоварни Rügener Insel-Brauerei GmbH Койка Стоянова рассказала, что по количеству калорий пенный напиток относится к наиболее диетическим видам алкоголя. В среднем в 100 мл пива 45 килокалорий, что «значительно меньше, чем в вине или в крепких горячительных напитках».