https://static.news.ru/photo/ddc1802e-dc2b-11e9-adf0-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago-images.de/Global Look Press

Представитель пивоварни Rügener Insel-Brauerei GmbH Койка Стоянова рассказала, что по количеству калорий пенный напиток относится к наиболее диетическим видам алкоголя. В среднем в 100 мл пива 45 килокалорий, что «значительно меньше, чем в вине или в крепких горячительных напитках».

У пива определённо есть будущее, потому что пиво совсем не вредно для здоровья. Это натуральный продукт с очень умеренным содержанием алкоголя, — цитирует её РИА Новости .

Она отметила, что по количеству калорий пиво способствует ожирению не больше, чем яблочный сок. При этом она подчеркнула, что нужно следить за тем, сколько именно пенного напитка и других напитков ты употребляешь.

По словам Стояновой, к «пивному животу» приводит употребление закусок. Большую роль в этом играет специфическая пивная горечь, вызванная дубильными веществами хмеля и оболочки солода. Именно она разжигает аппетит, пояснила эксперт.

Она также рекомендовала в тёплое время года употреблять лёгкое светлое пиво, в холодный сезон — более насыщенные сорта.

Как ранее писал News.ru, медики сообщили, что несмотря на свою безобидность, энергетические напитки, содержащие спирт, могут навредить сильнее, чем водка. По словам специалистов, прежде всего, они негативно влияют на мозг человека. Наличие в них кофеина в сочетании с алкоголем наносят огромный удар по организму в целом.