Медик рассказала, на какие проблемы со здоровьем указывает озноб

https://static.news.ru/photo/ebb2e4f8-7454-11eb-a583-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Озноб является самым частым симптомом, который указывает на различные нарушения в организме. Не всегда он связан с повышением температуры.

Озноб очень часто возникает при гипотермии — сниженной температуре тела. Это связано с тем, что организм пытается сохранить максимальное количество тепла. Таким образом происходит спазмирование сосудов на поверхности тела, — рассказала врач-терапевт, автор медицинских проектов Тина Петровская журналистам Пятого канала.

Сосуды могут спазмироваться при выбросе каких-либо гормонов. За это отвечает вегетативная нервная система. Ещё одной причиной может быть отравление или передозировка лекарствами. В этом случае у человека возникает понос и рвота. Озноб появляется, чтобы неприятные вещества не разошлись по организму.

При гормональных нарушениях — в период менопаузы и климакса у женщин, при проблемах с щитовидной железой и при аллергозах во время стресса также возникает озноб.

Петровская подчеркнула, что при возникновении озноба следует обратиться к врачу, поскольку он является звоночком, что с организмом что-то не так.

Как писал NEWS.ru, немецкие врачи назвали признаки «тихого» тромбоза. Обычно он выявляется на последней стадии и особенно опасен, поскольку может вызвать тромбоэмболию лёгочной артерии. Его могут выдать затруднённое дыхание, проблемы с кровообращением и одышка. При возникновении этих симптомов нужно немедленно обращаться за медицинской помощью.