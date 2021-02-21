Медик рассказала, на какие проблемы со здоровьем указывает озноб

Озноб является самым частым симптомом, который указывает на различные нарушения в организме. Не всегда он связан с повышением температуры.
Озноб очень часто возникает при гипотермии — сниженной температуре тела. Это связано с тем, что организм пытается сохранить максимальное количество тепла. Таким образом происходит спазмирование сосудов на поверхности тела, — рассказала врач-терапевт, автор медицинских проектов Тина Петровская журналистам Пятого канала.
Сосуды могут спазмироваться при выбросе каких-либо гормонов. За это отвечает вегетативная нервная система. Ещё одной причиной может быть отравление или передозировка лекарствами. В этом случае у человека возникает понос и рвота. Озноб появляется, чтобы неприятные вещества не разошлись по организму.
При гормональных нарушениях — в период менопаузы и климакса у женщин, при проблемах с щитовидной железой и при аллергозах во время стресса также возникает озноб.
Петровская подчеркнула, что при возникновении озноба следует обратиться к врачу, поскольку он является звоночком, что с организмом что-то не так.
Как писал NEWS.ru, немецкие врачи назвали признаки «тихого» тромбоза. Обычно он выявляется на последней стадии и особенно опасен, поскольку может вызвать тромбоэмболию лёгочной артерии. Его могут выдать затруднённое дыхание, проблемы с кровообращением и одышка. При возникновении этих симптомов нужно немедленно обращаться за медицинской помощью.