Врачи назвали признаки «тихого» тромбоза

https://static.news.ru/photo/b5ada5d4-7452-11eb-a8e6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Немецкие врачи перечислили признаки глубокого и «тихого» тромбозов. Они одинаково опасны и требуют обследования у специалиста. Причинами тромбозов могут стать нарушение свёртываемости крови, повреждение внутренней сосудистой стенки или замедление кровотока.

Чаще у людей встречается глубокий тромбоз вен. Его можно диагностировать по мышечным болям, болям в икрах, судорогам, изменению кожи на поражённом участке, ощущению «горячей ноги» и отёку лодыжки, сообщает Focus.

При этом нередко встречается и так называемый «тихий» тромбоз, который может привести к тромбоэмболии лёгочной артерии. Зачастую он выявляется уже в последней стадии и тем особенно опасен. «Тихий» тромбоз могут выдать затруднённое дыхание, одышка, проблемы с кровообращением вплоть до обморока.

Врачи предупреждают, все эти симптомы требуют быстрого реагирования и безотлагательного обращения за медицинской помощью.

Как писал NEWS.ru, коронавирус может вызывать тромбозы, так как оказывает влияние на динамическую систему организма. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко Николай Коновалов. По его словам, в голове заболевшего могут возникать как ишемические нарушения, так и геморрагические нарушения. Всё это, как отметил Коновалов, может привести к серьёзным неврологическим проявлениям.

По словам учёных Мичиганского университета, при COVID-19 сгустки крови не только повышают риск инфарктов и инсультов, но и ограничивают кровообращение в лёгких, ухудшая кислородный обмен. Во время изучения крови пациентов с наиболее выраженными симптомами коронавируса учёные выяснили, что у них фиксируется повышенный уровень аутоиммунных тел и активированных нейтрофилов, белых клеток крови, которые принимают участие в воспалительных процессах. В ходе экспериментов на мышах было установлено, что комбинация аутоантител и нейтрофилов действительно вызывает выраженное тромбообразование.