Учёные выяснили причину развития тромбоза при коронавирусе

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Специалисты Мичиганского университета установили причину образования тромбов при коронавирусе.

По словам учёных, при COVID-19 сгустки крови не только повышают риск инфарктов и инсультов, но и ограничивают кровообращение в лёгких, ухудшая кислородный обмен.

Во время изучения крови пациентов с наиболее выраженными симптомами коронавируса учёные выяснили, что у них фиксируется повышенный уровень аутоиммунных тел и активированных нейтрофилов, белых клеток крови, которые принимают участие в воспалительных процессах. В ходе экспериментов на мышах было установлено, что комбинация аутоантител и нейтрофилов действительно вызывает выраженное тромбообразование. Эти же антитела присутствуют у пациентов с антифосфолипидным синдромом.

Теперь специалисты намерены узнать, способно ли уничтожение данных аутоантител улучшить состояние больных, а также с чем связано их образование при COVID-19, передаёт Science Translational Medicine.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные обнаружили новые мутации коронавируса, которые делают его ещё более заразным. Они изучили распространение мутации D614G, которая в начале пандемии фиксировалась только у 71% заболевших в Хьюстоне. Во время второй волны её нашли уже у 99,9% местных жителей.