Учёные выяснили причину развития тромбоза при коронавирусе

Фото: Unsplash

Учёные из Университета Джонса Хопкинса (США) выяснили, что летучие мыши могут прогнозировать траекторию бегства объекта охоты, на лету выстраивая модели поведения жертвы на основе сигналов эхолокации.

Выводы исследователей приведены в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Для эксперимента летучих мышей приучили отслеживать насекомых, не покидая насеста. Учёные с помощью специальных устройств фиксировали эхо-сигналы и...