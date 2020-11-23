Эксперт: COVID-19 может вызывать тромбозы

https://static.news.ru/photo/288f52b0-2d8f-11eb-80fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oleksiy Maksymenko/imageBROKER.com/Global Look Press

Коронавирус может вызывать тромбозы, так как оказывает влияние на динамическую систему организма. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко Николай Коновалов.

Несомненно, коронавирус влияет на динамическую систему, вызывает тромбозы, — сказал он в интервью телеканалу РБК.

По его словам, в голове заболевшего могут возникать как ишемические нарушения, так и геморрагические нарушения. Всё это, как отметил Коновалов, может привести к серьёзным неврологическим проявлениям.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 23 ноября, сообщил о своём выздоровлении после заражения коронавирусной инфекцией нового типа. По словам главы государства, он получил отрицательный результат теста на COVID-19 и уже вернулся к выполнению своих обязанностей в обычном режиме.