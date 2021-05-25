Медик назвал употребление жаропонижающих препаратов эпидемией

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Приём жаропонижающих уже достиг уровня эпидемии. Люди используют эти препараты как простые лекарства, не задумываясь, что избавляются от симптомов, а не от самого заболевания. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал кандидат медицинских наук, терапевт Андрей Кондрахин.

По словам медика, лечение симптомов уже стало традицией у россиян, при этом о причинах возникновения боли они даже не думают.

Я бы сказал, что приём жаропонижающих уже достиг уровня эпидемии. Жаропонижающие препараты обезболивающего ряда перешли в район обычных препаратов. Откройте любую аптечку — и там они точно будут. Мы пьём их от всего: от боли в животе, от боли в голове. Мы лечим симптом, а не проблему, не болезнь, — сказал Кондрахин.

Терапевт советует не снижать высокую температуру, поскольку она запускает каскад механизмов иммунного ответа. Если этот первичный ответ нивелировать, то температура уйдёт, а организм не получит команду, что нужно бороться.

Организм должен видеть опасность. Плохое воспаление — которое переходит границы нормы. Нормальное воспаление — это хорошо. 37,5 °C — это не температура, это нормальная реакция организма. И когда мы снимаем температуру противовоспалительным препаратом, мы не даём иммунному ответу реализоваться. Организм не видит проблемы и не формирует реакции, — пояснил он.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что жаропонижающий анальгетик, которым является парацетамол, при определённых условиях может быть опасен для здоровья.