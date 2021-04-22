Мясников напомнил об опасности парацетамола

https://static.news.ru/photo/d817a85c-a3de-11eb-ad76-96000091f725_660.jpg Александр Мясников Фото: drmyasnikov.ru/instagram.com

Жаропонижающий анальгетик, которым является парацетамол, при определённых условиях может быть опасен для здоровья. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Он отметил , что лекарство нельзя принимать при сочетании с алкоголем и при похмелье. Парацетамол усиливает нагрузку на печень, поэтому не исключается её токсическое поражение. Также избегать приёма этого лекарства должны люди с заболеваниями печени: инфекционным гепатитом, циррозом печени любого происхождения, стеатогепатозом.

Ещё одной опасностью Мясников назвал передозировку препарата.

Вы не можете принимать больше, чем три грамма в сутки. Если таблетка шестьсот миллиграмм, то, соответственно, шесть таблеток, если таблетка грамм, то не больше трёх таблеток, потому что четыре грамма уже могут вызвать токсическое поражение печени, — пояснил он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне ошибочно не считают антидепрессанты обезболивающими при головной боли. Об этом заявил Александр Мясников. Он подчеркнул, что в ситуации, когда человек принимает большое количество обезболивающего, ему следует прибегнуть к помощи антидепрессантов первого поколения, включая «Амитриптилин».