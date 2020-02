https://static.news.ru/photo/ea6973b4-524f-11ea-b2c3-fa163e074e61_660.jpg Магнитоэнцефалография Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Американские учёные предложили новый способ для регистрации движения мышц. Обычно для измерения этой активности на кожу или в мышечную ткань устанавливают электроды. Это доставляет неудобство пациенту, не помогает при работе с глубокой мускулатурой.

Специалисты из Нью-Йоркского университета применили для этого магнитоэнцефалографию. Они помещали устройство, состоящее из шлема, на кисть руки пациентов, а также накладывали его на спину. Выяснилось, что в состоянии покоя некоторые мышцы продолжают проявлять активность.

Медики с помощью нового метода смогли записать мышечную активность сердца. Они считают, что если изменить форму аппарата на более удобную, то методика может принести много пользы, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.

NEWS.ru писал, что британские учёные выявили связь между домашним насилием и развитием смертельных болезней. Оказалось, что у женщин, которые стали жертвами сексуального насилия, увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Медики проанализировали данные более 90 тысяч женщин.