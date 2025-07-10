Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 июля 2025 в 18:20

Главком ВСУ пожаловался на нехватку одной группы военнослужащих

Сырский пожаловался на нехватку в войсках медиков

Александр Сырский Александр Сырский Фото: Pool/Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

В украинских частях не хватает медиков, заявил главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский в своем Telegram-канале. По его словам, с мая квота по этой специальности в рамках базовой общевойсковой подготовки (БЗВП) составляет 2%, но этого мало.

На стабпунктах (местах, куда эвакуируют раненных с передовой — NEWS.ru.) медиков не хватает. Звено младшего медицинского персонала, а именно — боевых медиков, требует значительного усиления. Чтобы решить эту кадровую проблему по моему распоряжению с мая на подготовку по специальности боевого медика выделяется 2% выпускников БЗВП, — написал он.

Ранее военврач ВС РФ группировки войск «Днепр» с позывным Ардуан заявил, что массовое применение сухой плазмы в госпиталях зоны СВО позволило совершить прорыв в российской военной медицине, По его словам, разработка позволяет свести к минимуму негативное воздействие от ударов FPV-дронами.

До этого военные медики рассказали о том, как в приграничном районе под Курском спасли мужчину с неразорвавшимся снарядом в шее. В операции были задействованы две группы: одна оперировала, а вторая была наготове в случае взрыва снаряда.

ВСУ
Александр Сырский
медики
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Надбавка к пенсии россиянам: у кого она может вырасти втрое
На Украине рассказали о новой «тактике» российских военных
Стало известно, на каком основании продлили арест Евгении Гуцул
Стало известно, о чем говорили Кейт Миддлтон и Брижит Макрон
Захарова с иронией отреагировала на сообщения о подмигнувшем Лаврову Рубио
Известный российский бизнесмен объявлен в розыск
Появилась ориентировка на подозреваемых в ликвидации полковника СБУ
Фицо назвал условия поддержки Словакией санкций против России
Самые быстрые булочки на завтрак: готовим их всего из 3 ингредиентов
Раскрыта схема заработка командиров ВСУ на дезертирах
Раскрыты подробности бракоразводного процесса звезды «Бумера»
Украинские БПЛА «закрыли» московские аэропорты
«Концы в воду»: военэксперт о причине уничтожения Украиной тел своих бойцов
Гендиректору МХАТ предъявили обвинение
Главреда крупного российского спортивного ресурса судили за пропаганду ЛГБТ
В ГД призвали РПЦ «урезонить» назвавшего россиянок «дохлыми» протоиерея
В Раде рассказали, во что выродилась мобилизация в стране
В ЕП раскрыли, когда могут снова вынести вотум недоверия главе Еврокомиссии
Малина без варки с сахаром на зиму, пошаговый рецепт
В Химках мужчина избавился от собаки, привязав ее к колесу чужого авто
Дальше
Самое популярное
«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»
США

«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан
Власть

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан

Почему не работает мобильный интернет в России 9 июля: где сбои, причины
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет в России 9 июля: где сбои, причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.