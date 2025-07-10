Главком ВСУ пожаловался на нехватку одной группы военнослужащих Сырский пожаловался на нехватку в войсках медиков

В украинских частях не хватает медиков, заявил главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский в своем Telegram-канале. По его словам, с мая квота по этой специальности в рамках базовой общевойсковой подготовки (БЗВП) составляет 2%, но этого мало.

На стабпунктах (местах, куда эвакуируют раненных с передовой — NEWS.ru.) медиков не хватает. Звено младшего медицинского персонала, а именно — боевых медиков, требует значительного усиления. Чтобы решить эту кадровую проблему по моему распоряжению с мая на подготовку по специальности боевого медика выделяется 2% выпускников БЗВП, — написал он.

Ранее военврач ВС РФ группировки войск «Днепр» с позывным Ардуан заявил, что массовое применение сухой плазмы в госпиталях зоны СВО позволило совершить прорыв в российской военной медицине, По его словам, разработка позволяет свести к минимуму негативное воздействие от ударов FPV-дронами.

До этого военные медики рассказали о том, как в приграничном районе под Курском спасли мужчину с неразорвавшимся снарядом в шее. В операции были задействованы две группы: одна оперировала, а вторая была наготове в случае взрыва снаряда.