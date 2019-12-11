Врач-диетолог Нурия Монфуледа из центра Loveyourself в Барселоне заявила, что некоторые продукты, которые принято считать нездоровыми, на самом деле необходимы для сбалансированной диеты.
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Диетолог отметила, что нежирное красное мясо содержит белки, витамины и железо, которые легко усваиваются. Но следует различать стейки хорошего качества и различные обработанные гамбургеры.
Что касается вреда яиц, то испанский врач приписала происхождение этой теории временам борьбы с насыщенными жирами. Яйцо содержит около 80 калорий, поэтому его можно употреблять в пищу, и даже больше одного в день.
Как ранее писал NEWS.ru, дальневосточные учёные оформили ряд патентов на производство витаминного напитка из сыворотки, сока и морской травы зостеры. Последняя растёт в море как сорняк. Главная ценность напитка заключается в том, что он содержит морской пектин — зостерин, выводящий из организма токсины, включая молекулы спирта.
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