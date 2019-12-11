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Врач-диетолог Нурия Монфуледа из центра Loveyourself в Барселоне заявила, что некоторые продукты, которые принято считать нездоровыми, на самом деле необходимы для сбалансированной диеты.

По словам специалиста, жирные молочные продукты гораздо более насыщающие, чем обезжиренные. Молоко является важным источником белка и кальция, однако следует избегать сладких молочных десертов, предпочитая им натуральный йогурт.

Диетолог отметила, что нежирное красное мясо содержит белки, витамины и железо, которые легко усваиваются. Но следует различать стейки хорошего качества и различные обработанные гамбургеры.

Что касается вреда яиц, то испанский врач приписала происхождение этой теории временам борьбы с насыщенными жирами. Яйцо содержит около 80 калорий, поэтому его можно употреблять в пищу, и даже больше одного в день.

Как ранее писал NEWS.ru, дальневосточные учёные оформили ряд патентов на производство витаминного напитка из сыворотки, сока и морской травы зостеры. Последняя растёт в море как сорняк. Главная ценность напитка заключается в том, что он содержит морской пектин — зостерин, выводящий из организма токсины, включая молекулы спирта.