https://static.news.ru/photo/716150cc-4c28-11ea-8eab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство здравоохранения Кипра сообщило о госпитализации прилетевшей из России китаянки — врачи считают, что женщина заражена коронавирусом.

Китаянку, которая постоянно живёт на Кипре и вернулась домой, доставили в больницу из аэропорта Никосии.

Речь идёт о рейсе Аэрофлота, который приземлился в Ларнаке в 13.05 по кипрскому времени. Экипаж авиалайнера и пассажиры были обследованы в аэропорту, у них были взяты анализы и необходимые контактные данные, - пишет ТАСС со ссылкой на собственные источники.

По официальной информации кипрского минздрава, в котором не уточнили национальную принадлежность лайнера, на борту находились 85 пассажиров и шесть членов экипажа. Если тест на вирус 2019-nCoV окажется положительным всех, кто контактировал с женщиной переведут на карантин.

Как писал NEWS.ru,к 10 февраля число жертв коронавируса увеличилось до 908 человек, инфицированы около 40 тысяч. Все летальные случаи, за исключением одного, зафиксированы в Китае. С начала эпидемии более 3,2 тысячи человек выздоровели.