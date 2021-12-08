«Король фруктов» оказался опасен для многих россиян

Манго содержит в себе большое количество полезных веществ. За это в Азии его называют «королём фруктов». Однако существует категория людей, которым следует употреблять этот фрукт с осторожностью или стоит вовсе исключить из своего рациона. Об этом в интервью РИА Новости рассказала нутрициолог Лера Лавски.

По словам Лавски, манго является источником целого комплекса витаминов, минералов, антиоксидантов.

Более всего фрукт содержит витамин С — 69 миллиграммов на 100 граммов продукта, что превышает по количеству даже лимон. В сезон простуд и вирусной атаки манго — прекрасный пищевой источник для укрепления иммунитета. Также регулярное употребление фрукта поможет поддержать сердечно-сосудистую систему и улучшить здоровье глаз за счёт содержания в нем магния, кальция, железа и цинка, — рассказала нутрициолог.

Но есть и негативная сторона. Этот фрукт не рекомендуется употреблять людям с индивидуальной непереносимостью, что довольно часто случается в России. Кроме того, с осторожностью подходить к манго нужно людям, следящим за уровнем сахара в крови. Это довольно сладкое лакомство, оно способно вызвать всплеск инсулина. Нутрициолог рекомендует в этих случаях употреблять не более 50 граммов манго и только после еды, чтобы не вызвать скачков гормона поджелудочной железы.

При этом ранее американские учёные назвали манго продуктом, снижающим уровень сахара в крови. Специалисты из США считают, что манго может улучшить общее состоянии у людей с диабетом второго типа.