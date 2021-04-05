Кардиолог рассказал о неожиданных последствиях коронавируса

https://static.news.ru/photo/81ed4bc4-9607-11eb-95ae-96000091f725_660.jpg Фото: Soeren Stache/ZB/Global Look Press

Пандемия коронавируса в той или иной мере затронула всех людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. У тех, кто переболел, как и у тех, кому посчастливилось не заразиться, велик риск проявления недугов. Просто проявления эти различны, рассказал главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов.

У тех, кто перенёс инфекцию, увеличился риск осложнений и смертельных исходов, предупредил медик на конгрессе «Человек и лекарство».

Те же, кто избежал болезни, жалуются на гиподинамию и увеличение массы тела, что стало последствием ограниченных движений из-за карантина. Кроме того, медики отмечают у таких людей стресс и тревожно-депрессивные расстройства, которые в свою очередь влияют на смертность. Избавляться от таких состояний люди зачастую пытаются с помощью алкоголя, но это совсем не идёт на пользу организму.

Кроме того, на здоровье граждан влияние с сердечно-сосудистыми заболеваниями оказало и изменение в оказании экстренной и плановой медицинской помощи, передаёт РИА Новости. В частности, это снижение доступности получения консультаций у врачей и боязнь пациентов обращаться в медучреждения.

Ранее, как писал NEWS.ru, терапевт и кардиолог Лидия Ионова рассказала, что для поддержания физической формы и правильной работы всех систем организма человек необходимо делать по меньшей мере 10 тысяч шагов ежедневно, а в неделю — 70 тысяч.