Как правильно загорать: готовимся к летнему сезону Расскажем, как загорать на море, в солярии или на солнце

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Как правильно загорать

Летом многие туристы, которые собираются в отпуск на море, мечтают о бронзовом загаре. Ультрафиолетовые лучи в умеренном количестве положительно влияют на организм. Они повышают уровень серотонина, помогают укрепить иммунитет, однако могут вызвать гиперпигментацию, обезвоживание и рак кожи, если слишком долго находиться на солнце. Как правильно загорать на пляже и в солярии, как защитить кожу от чрезмерного воздействия лучей и в какие периоды лучше всего идти на море — расскажем в нашем материале.

Как правильно загорать в солярии

Перед поездкой на море советуем посетить несколько сеансов искусственного загара для того, чтобы не получить ожоги от солнца в начале отпуска. Если правильно загорать в солярии, то кожа успеет привыкнуть к выработке меланина и вы не сгорите на пляже в первый же день. Стоит начать сеансы за три-четыре недели до отпуска.

Фото: shutterstock.com Как загорать в солярии

Как правильно загорать в вертикальном солярии:

· Прислушивайтесь к тому, что говорит администратор;

· В первый визит будет правильно загорать не более трех минут в зависимости от цвета кожи;

· Используйте специальный защитный крем для соляриев;

· Если девушка загорает без бюстгальтера, ей нужно заклеить соски защитными стикерами;

· Большие родинки и невусы тоже лучше заклеить или нанести на них дополнительный слой крема;

· Надевайте специальную шапочку и очки;

· Посещайте солярий не чаще раза в неделю.

Необходимо помнить, что лампы более агрессивно воздействует на кожу, чем обычное солнце. Поэтому в некоторых странах мира не разрешается загорать в солярии до 18 лет, а в Австралии они запрещены из-за того, что страна занимает первое место по количеству заболевших раком кожи. Соблюдайте все инструкции, чтобы загорать в вертикальном солярии без вреда для здоровья.

Как правильно загорать на море

Во время отдыха на пляже стоит быть аккуратнее и не все время проводить на открытом солнце. Вот несколько простых правил, как правильно загорать на море:

Фото: shutterstock.com Как правильно загорать на море

· Обязательно наносите солнцезащитный крем на все открытые участки тела.

· В первые дни используйте санскрин с максимальной степенью защиты — SPF50.

· Самое агрессивное солнце с 11 до 16, в эти часы не находитесь под прямыми лучами.

· Первый сеанс загара не должен превышать 15 минут. Если все пройдет хорошо, можно выйти на пляж во второй половине дня.

· Постепенно увеличивайте время, которое проводите на солнце, на 15–20 минут за раз.

· Солнцезащитное средство нужно наносить за 15–20 минут до выхода на пляж.

· Если санскрин не влагостойкий, то обновлять его нужно после каждого купания.

· Чувствительность кожи у всех разная, поэтому, если вы увидели на коже покраснение или почувствовали жжение — сразу уходите под зонт или в тень.

· Облака на небе не защищают от ультрафиолета, поэтому, прогуливаясь в дневное время, нужно одеваться и использовать санскрин.

Правильно и быстро загореть — очень сложно: нужно выбирать одно из двух. Но, если кожа уже подготовлена к солнечным лучам, процесс можно ускорить:

· Используйте специальные активаторы загара, которые содержат в себе натуральные масла (миндальное, кокосовое и т.п.).

· За несколько дней до отпуска сходите на профессиональный пилинг всего тела или сделайте его дома с помощью скраба.

· Во время отпуска скрабами пользоваться уже нельзя, можно только увлажнять кожу специальными средствами.

· Не вытирайте тело после купания: капли воды создадут эффект линзы.

· Ускорить появление загара поможет и правильная диета. Включите в рацион омега-3, красные и оранжевые фрукты, крестоцветные (брокколи, пекинскую и цветную капусту), зелень и зеленый чай.

· Ноги всегда загорают хуже и медленнее, поэтому для них можно использовать защитные средства с меньшим уровнем SPF.

Даже если ваша кожа перестала краснеть под воздействием ультрафиолета, находиться под открытыми лучами солнца больше двух — четырех часов не нужно. К тому времени меланин уже перестанет вырабатываться, а значит, темнее вы не станете, при этом навредите организму.

Как правильно загорать на солнце в зависимости от фототипа

В большинстве случаев выбор солнцезащитных средств и срок пребывания на солнце зависит от фототипа человека. Давайте разберемся, как правильно загорать на солнце людям с разной по цвету кожей.

Фото: shutterstock.com Как правильно загорать на солнце

Первый тип можно легко определить по наличию веснушек. Кроме того, у таких людей прозрачная кожа, рыжеватые или очень светлые волосы. Они очень быстро сгорают на солнце, поэтому им лучше вовсе воздерживаться от загара. Лучшее решение — автобронзант.

Как правильно загорать со светлой кожей? Если нет веснушек, волосы русые, а глаза зеленые или карие, то это второй фототип. Таким людям можно умеренно загорать, но в первые дни использовать средства с высокой степенью защиты, а позже перейти на SPF30. В дневное время лучше надевать легкую одежду с длинными рукавами, а на кисти рук дополнительно наносить санскрин.

Люди с третьим фототипом имеют обычную или чуть смугловатую кожу, темные волосы и глаза. Загар на них ложится лучше, но солнцезащитными средствами пренебрегать не стоит. Подойдут санскрины с SPF30 — SPF15, в зависимости от степени загара и природного оттенка кожи.

Как правильно загорать людям с четвертым фототипом? У них смуглая кожа, темные глаза и почти черные волосы, поэтому ограничений гораздо меньше. Людям с этим фототипом стоит придерживаться общего списка правил, чтобы не спровоцировать развитие меланомы и увеличение родинок. На кожу можно нанести средство с минимальным SPF, а на голову — надеть шляпу или кепку.

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