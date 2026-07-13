Муку растираю с маслом: пеку пирог «Лето» — к нему идут любые ягоды и сметанная нежная заливка

Муку растираю с маслом: пеку пирог «Лето» — к нему идут любые ягоды и сметанная нежная заливка

Летом этот пирог появляется у меня на столе чаще любой другой выпечки. Стоит созреть малине, смородине, клубнике, вишне или чернике — сразу достаю форму. Секрет прост: рассыпчатое песочное тесто, много ягод и нежная сметанная заливка, которая после выпечки становится похожей на легкий крем.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящая основа, сочные ягоды и воздушная сливочная начинка. Причем каждый раз вкус получается новым — достаточно заменить ягоды, и пирог уже играет совсем другими оттенками.

Для приготовления вам понадобится:

Для теста: мука — 250 г, сливочное масло — 100 г, яйца — 2 шт., сахар — 60 г, разрыхлитель — 1 ч. л., щепотка соли.

Для начинки: любые ягоды — 200–300 г, сметана 15–20% — 350 г, яйца — 2 шт., сахар — 90 г (или больше, если ягоды кислые), кукурузный крахмал — 2 ст. л. (одна для заливки, одна для ягод), ванилин — щепотка.

Муку разотрите с холодным сливочным маслом до мелкой крошки. Яйца взбейте с сахаром и щепоткой соли, соедините с мучной крошкой, добавьте разрыхлитель и быстро замесите мягкое тесто. Если оно получилось слишком липким, всыпьте еще 20–30 г муки. Распределите тесто по форме диаметром около 24 см, сформировав высокие бортики.

Для заливки слегка взбейте яйца с сахаром и ванилином, добавьте сметану и столовую ложку крахмала. Ягоды перемешайте с оставшимся крахмалом, чтобы они не пустили слишком много сока. Выложите большую часть ягод на тесто, залейте сметанной массой и сверху распределите оставшиеся ягоды. Выпекайте при 180 °C 35–40 минут до легкого золотистого цвета. Готовый пирог полностью остудите — после охлаждения заливка станет плотнее и приобретет нежную кремовую текстуру.