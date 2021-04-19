Израильские учёные рассказали о вреде фастфуда для детских костей

https://static.news.ru/photo/1e0d50a2-a1ad-11eb-acd7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фастфуд, сосиски, колбаса, чипсы, сладости и другие обработанные продукты негативно влияют на развитие скелета у детей младшего возраста. К таким выводам пришли специалисты Еврейского университета в Иерусалиме, проведя соответствующее исследование на грызунах.

Подопытных животных, чьи скелеты находились на постэмбриональной стадии роста, регулярно кормили указанными продуктами, а затем учёные исследовали их клетки.

Они выявили у грызунов задержку роста, что отрицательно сказывалось на прочности их костей. Кроме того, гистологическое исследование показало нарушения развития в хрящевых клетках.

Учёные отметили, что дети и подростки практически ежедневно употребляют в пищу обработанные продукты. Даже при условии снижения количества жиров и других вредных веществ они всё равно будут оказывать негативное влияние на организм человека, особенно в период развития, сообщает «Ридус».

Ранее стало известно, что, по словам диетологов, употребление фастфуда один-два раза в неделю могут себе позволить люди, чей рацион на 80% состоит из правильной и полезной пищи — цельнозерновых каш, овощей и фруктов. Полностью избегать вредной пищи специалисты советуют тем, кто испытывает проблемы с сердцем и сосудами.