Инфекционист рассказал о влиянии на коронавирус жары

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Диагностика рака лёгких на ранней стадии считается достаточно трудной задачей, а наиболее распространёнными симптомами являются постоянный кашель, боли в груди и одышка. При этом есть и неочевидные признаки смертоносной болезни, сообщает Express.

Врачи онкологического Центра Брюварда (США) считают, что важным признаком служит изменение голоса, когда появляются нехарактерные звуки или хрипота. Также каждый пятый больной жалуется на непрекращающуюся жажду и частое мочеиспускание. Опущенные...