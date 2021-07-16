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Инфекционист рассказал о влиянии на коронавирус жары

04:58, 17 июля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Жара может усугубить течение заболевания коронавирусом, особенно у людей с патологией сердца и сосудов. Об этом в беседе с радио Sputnik заявил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог Георгий Викулов.

Когда речь идёт о любой массовой инфекции во время тёплой погоды, если мы не берём в счёт кишечную инфекцию, имеется нагрузка на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, а так как у многих россиян есть патологии сердца и сосудов, это достаточно распространённые заболевания, нагрузка ещё больше увеличивается, — отметил инфекционист.

Викулов назвал ещё одним неприятным последствием жары дегидратацию — потерю организмом жидкости. По словам врача, она увеличивает риски интоксикации и образования тромбов, причём у любого человека.

Это особенно опасно при коронавирусе. Если не восполнять потерянную жидкость, начнётся обезвоживание, что опасно для ослабленных людей, — пояснил врач.

Ранее стало известно, что группа врачей сообщила, как помочь заболевшим коронавирусом справиться с осложнениями. Риск осложнений максимально высок у пожилых пациентов. Главный риск при коронавирусе — обострение сердечно-сосудистых заболеваний. Инфекция может спровоцировать тромбоз.

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