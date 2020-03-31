https://static.news.ru/photo/b494e5d4-7392-11ea-94e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иммунобиолог Акико Ивасаки из Йельского университета в США рассказала о наиболее благоприятных условиях климата для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Учёный сообщила о том, что помочь в борьбе с распространением вируса поможет изменения относительной влажности, которые происходят в теплый сезон, данные её исследования приведены в журнале YaleNews.

Акико Ивасаки объяснила, что холодный сухой зимний воздух помогает передаваться любой инфекции. Кроме того, способность иммунной системы реагировать на патогены подавляется в сухих условиях. Поэтому такой климат является менее благоприятным для борьбы с вирусами. Когда же в помещении нормальная влажность и хорошая вентиляция, то такой климат мешает распространению частиц вируса и помогает выведению их из организма.

Исследование показало, что при умеренной влажности помещения от 40% до 60% передача коронавируса от инфицированных мышей к неинфицированным случалась реже, чем в условиях низкой влажности воздуха.

Иммунобиолог также отметила, что современный человек проводит много времени в помещениях, поэтому рекомендуется использовать увлажнители воздуха в зимний период, которые помогут поддержать благоприятный климат в комнате. При этом, она подчеркнула, что способ действует, когда идёт речь о передаче вируса воздушно-капельным методом, ведь даже при благоприятных условиях вирус может передаться при контакте с заражённым или с поверхностями, на которых остался вирус.

Акико Ивасаки напомнила о том, что не стоит пренебрегать простыми правилами безопасности, такими, как мытьё рук и соблюдение социальной дистанции.

Неважно, живёте ли вы в Сингапуре, Индии или в Арктике, вам всё равно нужно вымыть руки и практиковать социальное дистанцирование, — подытожила она.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российские эксперты назвали температуру, которая способна заметно снизить распространение коронавирусной инфекции. Они считают, что температура не ниже 21 градуса тепла уменьшит время жизни вируса и «затормозит» распространение инфекции.