Хлоргексидин назвали бесполезным против коронавируса

https://static.news.ru/photo/781ef276-7f3f-11ea-8873-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Oxberry/Global Look Press

Врач поликлиники управделами президента Игорь Фёдоров заявил, что хлоргексидин бесполезен против вирусов. Он действует только на бактерии.

Фёдоров, слова которого приводит РИА Новости, отметил, что наиболее эффективны против вирусов антисептики на спиртовой основе.

Нам ВОЗ говорит, что только спирт в содержании более 62% сможет убить вирус, всё остальное не сможет, — сказал он, подчеркнув, что хлоргексидин относится к неспиртосодержащим антисептикам.

Кроме того, он призвал россиян не заниматься самостоятельным изготовлением антисептиков. При этом ранее Всемирная организация здравоохранения предложила два рецепта для изготовления антибактериального средства в домашних условиях.

Согласно первому, необходимо взять 830 мл этанола концентрацией 99%, 40 мл перекиси водорода, 15 мл глицерина, а также 115 мл кипячёной или дистиллированной воды. Для второго способа потребуется 750 мл изопропилового спирта концентрацией 99,8%, 40 мл перекиси водорода, 15 мл и 195 мл кипячёной или дистиллированной воды.

13 апреля заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов говорил, что выпуск антисептиков на территории России в течение марта был увеличен в шесть раз. Производители средств нарастили объёмы с 50 до 300 тысяч литров в сутки, писал NEWS.ru.