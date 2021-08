«Госуслуги» предупредили россиян о смертельной опасности вейпа

Портал госуслуг сделал массовую расслку для россиян о вреде курения вейов и электронных сигарет. Как сказано в сообщении портала, часто привычка ведёт к болезни лёгких — ей даже дали специальное название EVALI.

Из-за вейпов в мире появилась новая болезнь — EVALI, чаще всего от неё страдают молодые люди до 20 лет. Их лечат в отделениях реанимации и держат на аппаратах ИВЛ. Спасти получается не всех, — говорится на сайте госуслуг.

Кроме того, у курильщиков коронавирус протекает в более тяжёлой форме. Дым, попадающий в лёгкие также увеличивает риск развития рака, инсультов и болезней сердца.

Среди симптомов EVALI перечислены — повышение температуры, одышка, кашель, боли в груди, может наблюдаться потеря веса, реже тахикардия, а анализ крови показывает повышенное содержание лейкоцитов.

Нередко данную болезнь путают с бактериальной пневмонией, и тогда врачи предлагают в качестве лечения антибиотики, что является неправильным решением, потому что в данной ситуации они бесполезны. Кроме того, такое лечение может вызвать дыхательную недостаточность.

Ранее главврач Коммунарки Денис Проценко опубликовал фото лёгких курильщика вейпов и электронных сигарет. Он объяснил, что электронные средства приводят к новой болезни лёгких — EVALI (E-cigarette, or vaping, product use associated lung injury) — повреждение лёгких вследствие курения E-сигарет.