Глава Минздрава заявил о необходимости вакцинировать переболевших COVID-19

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Те, кто уже переболел коронавирусной инфекцией, тоже должны проходить вакцинацию, считает министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Популяционный иммунитет достигается и вакцинацией и уже формируется после перенесённого заболевания. Мы видим, что даже у лиц, перенёсших коронавирусную инфекцию, появились случаи повторного заболевания. Поэтому, формируя популяционный иммунитет, мы должны понимать, что лица, которые переболели в весенний период, те, кто перенёс заболевание легко, также потребуют вакцинации, — заявил глава Минздрава агентству РИА Новости.

Министр рассказал об одном из сотрудников ведомства, который весной переболел коронавирусом. По словам Мурашко, защита его иммунитета от COVID-19 к осени снизилась до нуля, однако её удалось восстановить за счёт прививки.

Мурашко добавил, что перед вакцинацией россиянам предложат пройти тест на антитела и устойчивость организма к COVID-19. В РФ на сегодняшний день существует около 90 систем тестирования, которые позволяют определить готовность иммунитета противостоять COVID-19, отметил он.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Мурашко подтвердил, что в России были официально зарегистрированы повторные случаи заражения коронавирусом.