Минздрав заявил о повторных случаях заражения коронавирусом в России

https://static.news.ru/photo/7960db40-30ba-11eb-b85e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в РФ зарегистрированы первые случаи повторного заражения коронавирусом.

По его словам, данные об этом опубликованы.

Есть, они были опубликованы, — приводит РИА Новости ответ министра на вопрос о повторных заражениях.

Мурашко добавил, что эпидемия COVID-19 в России может завершиться в 2021 году. Власти, по его словам, делают для этого всё необходимое.

Ранее NEWS.ru писал, что на территории России за прошедшие сутки выявили 27 543 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Данные цифры демонстрируют рекордный прирост за всё время пандемии.

В течение последних суток из российских больниц выписали 26 682 россиянина с ранее диагностированным коронавирусом. За 24 часа скончались 496 пациентов.