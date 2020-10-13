Гинцбург: есть антитела, усиливающие эффект COVID при повторном заражении

https://static.news.ru/photo/0b0a7b54-0d44-11eb-b4b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Когда заражение коронавирусом происходит в первый раз, то в организме человека могут образоваться антитела, которые при повторном инфицировании усиливают эффект заражения. Об этом сообщил глава разработавшего вакцину от коронавируса Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Поводом для комментария стал случай в Нидерландах, когда женщина умерла в возрасте 89 лет после того, как заразилась COVID-19 во второй раз. Пенсионерка вторично подхватила вирус спустя два месяца после первого заражения. Состояние пациентки ухудшилось через несколько дней после поступления в больницу, а через две недели она умерла.

Подробностей не знаю, но возможно (умереть — ред.) как и при повторном, так и при первичном (заболевании — ред.). При повторном тем более. Вопрос в том — возможно ли, что это было истинное повторное заболевание? Возможно, и было, — сказал Гинцбург РИА Новости.

Эксперт также считает возможной ситуацию, когда «при первичном инфицировании образуются антитела, которые при вторичном инфицировании могут усиливать эффект заражения — антителозависимое усиление инфекционного процесса».



Эта женщина, которая умерла, возможно является жертвой таких монологических механизмов. Возможно, какая-то другая причина — трудно сейчас однозначно сказать, особенно не зная точного диагноза и сопутствующих заболеваний, которыми обладала эта несчастная, — заключил Гинцбург.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к этому дню в мире коронавирус подтверждён у более чем 37 млн человек. Летальным исходом болезнь закончилась для 1,07 млн человек. За последнюю неделю в мире зарегистрировано 2,2 млн случаев. Больше всего заболевших, по данным Университета Джонса Хопкинса, в США, Индии и Бразилии. Россия находится на четвёртой строчке списка.

Как писал NEWS.ru, ранее академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что зафиксированный в Нидерландах первый смертельный случай повторного заражения коронавирусной инфекцией на самом деле не первый.