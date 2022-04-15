Гинцбург анонсировал начало испытаний коктейля из антител от COVID-19

В понедельник, 18 апреля, начнутся испытания препарата на основе моноклональных антител от COVID-19. Об этом РИА Новости сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Первые добровольцы получат его в Санкт-Петербурге. Ранее клинические исследования препарата разрешил проводить Минздрав РФ.

В понедельник начнется введение препарата на основе моноклональных антител добровольцам. Уже все документы подписаны. В НИИ гриппа Минздрава в Санкт-Петербурге первому человеку введут препарат, — сказал Гинцбург.

Он также добавил, что вс участники первой фазы испытаний — здоровые добровольцы. Срок наблюдения за ними составит один месяц. В случае успеха будет получено разрешение на вторую стадию, в рамках которой препарат предполагается проверить уже на пациентах с коронавирусной инфекцией. После этого ожидается регистрация препарата Минздравом.

По мысли разработчиков, препарат будет применяться на третий-четвёртый день после поступления больного в стационар. он вводится пациентам внутривенно с помощью капельницы.

Ранее основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что если бы учёным удалось изобрести лекарство от COVID-19 раньше, пандемия коронавируса могла бы идти совсем иначе. По его мнению, в этом случае уровень смертности был бы заметно ниже. Он также призвал ускорить и оптимизировать процесс разработки противовирусного препарата.