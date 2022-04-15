Гейтс раскрыл, что могло изменить течение пандемии COVID-19

Если бы учёным удалось изобрести лекарство от COVID-19 раньше, пандемия коронавируса могла бы идти совсем иначе. Об этом заявил в своей статье для издания The New York Times миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс. По его мнению, в этом случае уровень смертности был бы заметно ниже. Он также призвал ускорить и оптимизировать процесс разработки противовирусного препарата.

Пандемия коронавируса протекала бы совсем иначе, если бы учёные смогли разработать лекарство раньше, — написал Гейтс.

Он полагает, что уровень смертности от коронавируса в этом случае мог бы быть заметно ниже. Миллиардер добавил, что терапевтические средства являются крайне важными во время вспышек заболеваний, поэтому в будущем следует избегать задержки с их производством.

Также бизнесмен призвал ускорить и оптимизировать процесс разработки противовирусного препарата без ущерба для безопасности. По мысли Гейтса, для этого необходимо создать специальные «библиотеки» лекарственных соединений, позволяющие проверять эффективность существующих методов лечения против патогенов, проводить исследования в области активизации врождённого иммунитета у людей, а также инвестировать в технологии искусственного интеллекта.

Ранее Билл Гейтс предупредил о пандемиях, которые могут быть гораздо хуже коронавируса. В связи с этим он призвал правительства стран мира выделить средства в размере сотен миллиардов долларов на профилактику следующей большой вспышки и подготовку к последствиям.

О неминуемости последующих пандемий предупреждал и директор американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи. По его мнению, чтобы избежать этого, необходимо выявлять приоритетные патогены и разрабатывать способы создания вакцин.