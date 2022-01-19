Билл Гейтс предупредил о пандемиях страшнее коронавируса

Основатель компании Microsoft миллиардер Билл Гейтс предупредил о пандемиях, которые могут быть гораздо хуже коронавируса. В связи с этим, он призвал правительства стран мира выделить средства в размере сотен милиардов долларов на профилактику следующей большой вспышки и подготовку к последствиям, пишет Financial Times.

Филантроп заявил, что, хотя штаммы коронавируса «омикрон» и «дельта» являются одними из самых трансмиссивных вирусов, которые когда-либо встречались, миру, возможно, пришлось бы столкнуться с патогеном, вызывающим гораздо более высокий уровень смертности, — говорится в статье издания.

В свою очередь фонд Билла Гейтса и его бывшей жены Мелинды ежегодно выделяет $300 млрд Коалиции по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям. Она уже помогла сформировать программу Covax по доставке вакцин в страны с низким и средним уровнем дохода, особенно в самый разгар пандемии.

О неминуемости последующих пандемий предупреждал и директор американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи. По его мнению, чтобы избежать этого необходимо выявлять приоритетные патогены и разрабатывать способы создания вакцин.

Ранее в разговоре c NEWS.ru вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что новая волна коронавирусной инфекции, которая идёт по всему миру, может быть последней. Он добавил, что из-за штамма «омикрон» в мире заболеваемость увеличилась в три раза по сравнению с «дельтой». При этом специалист отметил, что трудно сказать, какие будут показатели инфицирования этим штаммом в России.