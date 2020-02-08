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Геронтолог, доктор медицинских наук Кирилл Прощаев сообщил, что вакцинация крайне важна не только в детском возрасте, но и в пожилом. Врач назвал, какие прививки жизненно важны для пожилых. Об этом сообщило издание «АиФ».

Самые важные прививки для людей старше 60–65 лет — против гриппа. Эта инфекция вызывает тяжёлую нагрузку на организм в любом возрасте, но для пожилых она особенно опасна. Ведь у них состояние здоровья обычно оставляет желать лучшего, и поэтому грипп они переносят тяжелее, — привели слова геронтолога в издании.

Он отметил, что грипп провоцирует обострение других заболеваний, которые есть в организме.

Вторая по важности вакцинация для людей преклонного возраста — это прививка от пневмонии. Врач отметил, что воспаление лёгких у пожилых протекает гораздо тяжелее.

Защитить сосуды от атеросклероза поможет прививка от герпеса. Герпес может не только спровоцировать поражения артерий, но и развить риск инсультов и инфарктов. Кроме того, прививка поможет избежать синдрома хронической усталости, который вызывает герпес.

Кирилл Прощаев подчеркнул, что все нападки против вакцинации — это заблуждения. Чтобы избежать негативных последствий от вакцинации, нужно проконсультироваться со своим врачом.

Как писал NEWS.ru ранее, для пожилых людей могут создать календарь прививок. Глава Роспотребнадзора считает, что календарь поможет увеличить продолжительность жизни среди россиян.