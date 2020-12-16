Финские медики заявили о сохранении антител к COVID-19 свыше полугода

У достаточно большой части заразившихся весной до сих пор присутствует значительное количество антител в крови, — говорится в сообщении института.

По данным медиков, в исследовании приняли участие более 1,1 тыс. человек, которые были инфицированы весной. Образцы крови на антитела у них взяли в начале ноября. В результате, нейтрализующие COVID-19 антитела были выявлены у 792 из 867 человек, то есть в 91% случаев, передаёт ТАСС.

Как рассказал заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Пётр Чумаков, защитой от заражения COVID-19 могут служить перенесённые вирусные инфекции. По словам специалиста, если человек активно контактирует с больным коронавирусной инфекцией нового типа, но не заражается, то он, вероятно, имеет T-клеточный иммунитет, выработанный организмом в борьбе с другой болезнью, писал NEWS.ru.

Академик РАН Александр Горелов считает, что повторное заражение COVID-19 возможно, если организм не вырабатывает достаточное количество антител и возникает дефектность иммунного ответа. Специалист подчеркнул, что предотвратить тяжёлое течение болезни поможет вакцинация.

В настоящее время в мире зарегистрировано около 30 случаев повторного заражения COVID-19. Один из них закончился смертью пациента.