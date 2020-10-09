Фармакологи объяснили публикацию о побочных эффектах лекарств от COVID-19

https://static.news.ru/photo/50f74426-0a3d-11eb-ad39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Siegra Asmoel/imagebroker.com/Global Look Press

Связь между приёмом лекарств на основе фавипиравира при лечении пациентов с коронавирусом и нежелательными побочными эффектами не доказана. Речь изначально шла о заразившихся гриппом, сказано в разъяснении Инфоцентра по вопросам фармакотерапии у пациентов с коронавирусом «ФармаCOVID» на базе Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования при Минздраве.

По слова специалистов, их материал предназначался исключительно для работников системы здравоохранения и носил ознакомительный характер, чтобы информацию приняли к сведению. При этом вероятные «побочки» были упомянуты, так как содержатся в инструкции к японскому препарату «Авиган», применяемому при лечении инфекции, вызванной вирусом гриппа.

На фоне пандемии с коронавирусом препараты на основе фавипиравира стали использовать и для лечения COVID-19. В России на этом действующем веществе созданы лекарства «Коронавир» и «Арепливир». Однако их исследования показали надёжность и эффективность результата.

Раскритиковали ажиотаж из-за вероятных побочных явлений и в профессиональном сообществе. Профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета Московского государственного медико-стоматологического университета Сергей Бабак заверил, что нежелательные последствия крайне редки в рамках рекомендованной дозы и могут возникать только при превышении нормы. В свою очередь заведующая кафедрой инфекционных болезней Российского университета дружбы народов инфекционист Галина Кожевникова указала на необходимость более полных исследований причин таких «побочек», так как они могут быть вызваны вовсе не фавипиравиром, передаёт РИА Новости.

Ранее, как писал NEWS.ru, фармакологи предупредили о возможных неожиданных последствиях от применения медпрепаратов на основе фавипиравира. По их данным, это вещество может привести к неосознанной мышечной активности. Среди «побочек» — внезапная «падучесть», ночные блуждания и внезапный бег.

Впрочем, специалисты сразу предупредили, что причинно-следственная связь пока не изучена, а в Росздравнадзоре изъявили готовность при необходимости внести изменения в инструкции к препаратам «Коронавир» и «Арепливир». Там заверили, что случаев побочных реакций в России пока не было. В схожем ключе высказались и в Минздраве. В ведомстве уточнили, что фавипиравир во время клинических испытаний доказал эффективность в лечении пациентов с коронавирусом.