Эндокринолог объяснил, почему люди чувствуют себя несчастными

Профессор, доктор медицинских наук, замдиректора ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава, директор Института клинической эндокринологии Екатерина Трошина рассказала, почему люди начинают чувствовать себя несчастными.
По её словам, такое состояние связано с нехваткой дофамина, серотонина или окситоцина. Их недостаток вызывает ощущение несчастной любви.
Так, дофамин помогает человеку чувствовать удовольствие от общения, концентрировать внимание на конкретном человеке и повышает сексуальность. Однако при дефиците появляется неуверенность в себе, также тяга к сладкому и углеводам.
В свою очередь окситоцин уменьшает тревожность и, совместно с серотонином, позволяет формироваться чувствам нежности и привязанности.
Удивительно, но достаточно всего лишь обняться, чтобы уровень окситоцина возрос. Чем более одинок человек, тем меньше у него окситоцина, тем больше страхов он испытывает без этого гормона нежности, — отметила специалист.
Она добавила, что благодаря гормону вазопрессину человек ощущает доверие и эмпатию, а также помогает выстраивать длительные отношения,
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