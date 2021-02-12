Эндокринолог объяснил, почему люди чувствуют себя несчастными

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Профессор, доктор медицинских наук, замдиректора ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава, директор Института клинической эндокринологии Екатерина Трошина рассказала, почему люди начинают чувствовать себя несчастными.

По её словам, такое состояние связано с нехваткой дофамина, серотонина или окситоцина. Их недостаток вызывает ощущение несчастной любви.

Так, дофамин помогает человеку чувствовать удовольствие от общения, концентрировать внимание на конкретном человеке и повышает сексуальность. Однако при дефиците появляется неуверенность в себе, также тяга к сладкому и углеводам.

В свою очередь окситоцин уменьшает тревожность и, совместно с серотонином, позволяет формироваться чувствам нежности и привязанности.

Удивительно, но достаточно всего лишь обняться, чтобы уровень окситоцина возрос. Чем более одинок человек, тем меньше у него окситоцина, тем больше страхов он испытывает без этого гормона нежности, — отметила специалист.

Она добавила, что благодаря гормону вазопрессину человек ощущает доверие и эмпатию, а также помогает выстраивать длительные отношения, передаёт ТАСС.

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