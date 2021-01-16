Эндокринолог назвала семь признаков зависимости от еды

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Нарушения питания могут возникать не только из-за неправильных пищевых привычек или проблем в эндокринной системы, но и из-за проблем психологического характера. Об этом рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова во время прямого эфира на своем Instagram-аккаунте.

По словам Павловой, существует семь основных симптомов психологической зависимости от еды. При этом, если человек у себя обнаруживает хотя бы три признака, то ему следует обратиться к психотерапевту.

Она отметила, что человек с расстройством пищевого поведения постоянно думает о еде, он хочет есть, невзирая на состояние и время суток, при этом его любимое развлечение — это походы в кафе или рестораны.

Также стоит насторожиться при зависимости настроения от еды. О такой зависимости свидетельствует радостное настроение после приёма пищи и, наоборот, когда даже при небольшом чувстве голода человек становится раздражительным.

Ещё одним симптомом психологических проблем является чувство вины после каждого приёма пищи. Специалист считает, что своевременное обращение к психотерапевту может помочь избавиться от навязчивых мыслей о еде и победить расстройство пищевого поведения.

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