https://static.news.ru/photo/06ddf17c-5256-11ea-8bfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Существует минимальная вероятность перехода коронавируса на тех животных, которых используют в пищу не только в Китае. Об этом заявил начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов.

Это связано с той популяцией животных, которые находятся на территории Китая. Вероятность перехода есть, она небольшая, — заявил Сапронов.

Он подчеркнул, что она может реализоваться в течение многих десятилетий или столетий, поэтому вероятность заражения животных, которые используют в пищу европейцы, очень мала.

По его словам, источник коронавируса в природе не установлен. Предполагается, что это дикие животные, которых жители Китая употребляют в пищу, сообщает РИА Новости.

Мнение учёных о происхождении COVID-19 расходятся. В Министерстве науки и техники КНР считают, что наиболее вероятным источником являются летучие мыши. Специалисты выяснили, что коронавирус на 90% схож с коронавирусом из организма летучей мыши.

Другие китайские учёные из Южно-Китайского сельскохозяйственного университета нашли коронавирус у панголинов. Геномная последовательность коронавируса у этих млекопитающих, покрытых чешуёй, совпадает на 99% с геномом COVID-19 у людей.

NEWS.ru писал, что ещё один россиянин заразился коронавирусом на круизном лайнере в Японии. Об этом сообщили в посольстве РФ.