Эксперт объяснил, как выявить опасные розетки

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Эколог-эксперт, директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев рассказал, как снизить воздействие электромагнитного излучения в квартире.

По его словам, в современных домах, чтобы уменьшить вред от электромагнитного излучения, розетки заземлены, на которых кроме двух привычных отверстий есть ещё и заземляющий контакт.

Как отметил эксперт, в старых домах сохранились незаземлённые розетки, и поэтому любой прибор, включённый в такую розетку, будет источником электромагнитного излучения.

Например, стоит обычный торшер. Он выключен, но включён в розетку, поэтому является источником электромагнитного излучения. Но на расстоянии полметра излучение падает и практически не воздействует на человека, — пояснил он.

Ястребцев сообщил, что также опасность несут удлинители и адаптеры от телефонов. Так, если удлинитель свёрнут в катушку — он является источником электромагнитного излучения, поэтому лучше укладывать его «змейкой», не допуская сильного переплетения проводов. Кроме того, не рекомендуется перегружать удлинители бытовыми приборами, так как из-за этого растёт нагрузка на сеть, и электромагнитное излучение будет больше полутора метров.

Адаптеры от телефонов, которые постоянно находятся в розетках, это тоже источник излучения. Если человек спит возле такого источника месяцами, годами, это складывается в довольно сильное воздействие. Лучше, чтобы он был на расстоянии полметра-метр от головы, — уточнил эксперт.

Он подчеркнул, что самым сильным источником излучения в квартире является внешний кабель, проходящий к распределительному электрическому щитку, и чем больше этажей в доме, тем больше кабель нагружен. В некоторых случаях излучение может распространятся до пяти метров.

Спальные места лучше располагать подальше от кабеля, чтобы было хотя бы три метра от распределительного щитка вашей квартиры, — отметил Ястребцев.

Эксперт добавил, что при замене электропроводки следует попросить провести заземление, передаёт радио Sputnik.

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