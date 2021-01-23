Доктор сообщила, как удалённая работа влияет на здоровье

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Люди, работающие удалённо, часто испытывают недостаток физических нагрузок. Это может привести к набору лишнего веса. А этот фактор, в свою очередь, чреват развитием проблем ЖКТ и иммунной системы, а также грозит развитием панкреатита. Об этом в разговоре с журналистами рассказала терапевт Людмила Лапа.

Также негативно на здоровье человека может отразиться неверный выбор рабочего места. Например, если работа идёт в положении лёжа или сидя на диване. Из-за этого может обостриться остеохондроз.

Вообще, любой болевой синдром — от гиподинамии, растяжения мышц. Не так сидим, не так лежим. Требуется ЛФК, ходьба, передвижения, чтобы всё работало, как нужно, — цитирует Лапу телеканал RT.

Доктор посоветовала правильно выстроить свет при работе. Освещение должно идти слева, чтобы символы на клавиатуре были хорошо видны. Также терапевт заметила, что при домашней работе необходимо соблюдать режим, а также вставать из-за стола и ходить каждые 30 минут. Это нужно, чтобы организм работал в нормальном режиме.

Как ранее передавал NEWS.ru, главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников рассказал о случаях, когда потеря волос становится неизлечимой.

По словам специалиста, от андрогенетической предрасположенности к истончению и выпадению волос в определённых зонах нет лечения. Это заболевание обусловлено и генетически, и гормонально. Единственным эффективным способом коррекции может стать лишь пересадка волос.