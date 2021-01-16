Доктор Мясников сообщил «плохие новости» лысеющим людям

https://static.news.ru/photo/ba8743ca-58e7-11eb-a9cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников рассказал о случаях, когда потеря волос становится неизлечимой.

По словам специалиста, от андрогенетической предрасположенности к истончению и выпадению волос в определённых зонах нет лечения. Это заболевание обусловлено и генетически, и гормонально. Единственным эффективным способом коррекции может стать лишь пересадка волос.

Хороших новостей у меня для вас нет. Ничего вы не сделаете. Выпадало и будет выпадать, — сообщил Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Врач добавил, что существующие средства борьбы с выпадением волос — окрашивание головы и изготовление парика — не помогают скрыть последствий заболевания. При этом эксперт поставил под сомнение существование лекарства, которое поможет решить проблему.

По мнению Мясникова, поддаётся лечению только диффузное выпадение волос, которое появляется из-за стресса, дефицита железа в организме или указывает на болезнь щитовидной железы. Также он отметил грибковые инфекции, от которых можно успешно избавиться.

Ранее Александр Мясников рассказал, что кашель и одышка в некоторых случаях могут быть симптомами инфаркта. По словам эксперта, наиболее распространённым признаком инфаркта миокарда считается давящая боль за грудиной. Однако она может не ощущаться, например, у женщин и диабетиков. К числу нетипичных симптомов Мясников отнёс одышку, кашель, слабость, затруднённое дыхание, холодный пот.

Врач добавил, что боль при инфаркте бывает разной. Например, она может ощущаться в животе. Кроме того, инфаркт может сопровождаться отрыжкой и ощущением изжоги. При инфаркте пациенты могут чувствовать зубную боль, неприятные ощущения в области шеи и даже в пальцах. Медик напомнил, что инфаркт и стенокардия способны протекать бессимптомно.

Мясников перечислил факторы риска для развития инфаркта. Это мужской пол, женщины после климакса, возраст старше 45 лет, избыточный вес, курение, малоподвижный образ жизни, повышенные холестерин, сахар или артериальное давление, писал NEWS.ru.