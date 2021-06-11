Доктор Мясников рассказал о вреде супов

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Употребление супов может быть вредно для некоторых людей из-за калорийности и большого количества соли в блюде. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников.

Где больше всего содержится соли, которую мы едим в течение дня? Наиболее солесодержащие продукты — это хлеб и суп, — заявил медик.

По его словам, людям, страдающим гипертонией, болезнями сердца, а также гражданам старше 50 лет в день можно съедать не более 2,5 грамма соли. Однако в первых блюдах концентрация соли традиционно гораздо выше.

При этом Мясников не стал отрицать, что супы полезны для организма, поскольку запускают работу пищеварительной системы. Однако всегда следует помнить об их высокой калорийности и съедать небольшую порцию, добавляя к обеду второе блюдо.

Ранее Александр Мясников назвал вид рака, который определяется по кровавым слезам.