Мясников назвал вид рака, который определяется по слезам

https://static.news.ru/photo/dea1acae-7dec-11ea-a665-fa163e074e61_660.jpg Александр Мясников Фото: facebook.com/drmyasnikov

Если у человека потекли кровавые слёзы без причины — это может быть симптомом онкологического заболевания. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников.

Это бывает при онкологии слёзной железы, — пояснил он.

Вторым вариантом могут быть болезни печени. При нарушении свёртываемости человек может потеть или плакать кровью.

И, наконец, третий вариант — это эндометриоз, то есть хроническое заболевание женской репродуктивной системы. В таком случае у женщин ткани слизистой оболочки полости матки прорастают за её пределы.

Ранее Мясников заявил, что у человека могут возникнуть серьёзные заболевания из-за проблем с зубами. В некоторых случаях они даже могут закончиться смертельным исходом. После поражения твёрдых тканей зуба могут повредиться нервы, что спровоцирует головную боль. В щелях между зубами могут размножаться бактерии, которые провоцируют болезни сердца вследствие возникновения воспалительных процессов.