Доктор Мясников назвал продукты, снижающие холестерин лучше лекарств

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о продуктах, позволяющих снизить уровень холестерина в крови.
По его словам, 70 граммов практически любых орехов снижают холестерин так же, как и десять миллиграммов аторвастатина — одного из популярных лекарств для понижения этого показателя.
Дикий рис содержит химическое вещество, входящее в состав препаратов для борьбы с повышенным холестерином,
Красный виноград, особенно кожица, содержит ресвератрол. Это — биологически активное вещество, которое очень благотворно влияет на сосудистую стенку, — подчеркнул эксперт.
Замыкает список чеснок. Для контроля уровня холестерина достаточно съедать в день по одной дольке.
Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал способы справиться с «плохим» холестерином без лекарств. По его словам, устранить проблему можно домашними средствами, прежде всего употребляя в пищу определённые продукты.
Медик пояснил, что не весь холестерин является «плохим». Есть ещё и другие его фракции, в частности липопротеины высокой плотности, или «хороший» холестерин.
В нормальных дозировках весь холестерин производится печенью, с пищей человек получает лишь 20% этого вещества. Оно отвечает за синтез гормонов в организме и состояние артерий. Для человека опасен как недостаток этого вещества, так и избыток, уверяет врач, писал NEWS.ru.
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