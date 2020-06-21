Доктор Мясников назвал продукты, снижающие холестерин лучше лекарств

https://static.news.ru/photo/36c70d9a-b3a1-11ea-8c85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о продуктах, позволяющих снизить уровень холестерина в крови.

По его словам, 70 граммов практически любых орехов снижают холестерин так же, как и десять миллиграммов аторвастатина — одного из популярных лекарств для понижения этого показателя.

Дикий рис содержит химическое вещество, входящее в состав препаратов для борьбы с повышенным холестерином, сообщил Мясников в эфире телеканала «Россия 1». Врач напомнил, что полиненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, повышают «хороший» холестерин и понижают «плохой». А зелёный чай за счёт полифенолов оказывает выраженное положительное действие на этот показатель.

Красный виноград, особенно кожица, содержит ресвератрол. Это — биологически активное вещество, которое очень благотворно влияет на сосудистую стенку, — подчеркнул эксперт.

Замыкает список чеснок. Для контроля уровня холестерина достаточно съедать в день по одной дольке.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал способы справиться с «плохим» холестерином без лекарств. По его словам, устранить проблему можно домашними средствами, прежде всего употребляя в пищу определённые продукты.

Медик пояснил, что не весь холестерин является «плохим». Есть ещё и другие его фракции, в частности липопротеины высокой плотности, или «хороший» холестерин.

В нормальных дозировках весь холестерин производится печенью, с пищей человек получает лишь 20% этого вещества. Оно отвечает за синтез гормонов в организме и состояние артерий. Для человека опасен как недостаток этого вещества, так и избыток, уверяет врач, писал NEWS.ru.