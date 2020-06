Доктор Мясников назвал продукты, снижающие холестерин лучше лекарств

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учёные из медицинских учреждений Китая, Колумбийского университета в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана провели независимое исследование о влиянии группы крови на течение болезни, вызванное коронавирусом.

Результаты их исследований были опубликованы в престижном медицинском журнале The New England Journal of Medicine. Согласно выводам экспертов, группа крови играет ключевую роль в том, насколько тяжело протекает COVID-19. Они...