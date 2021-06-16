Диетологи поделились рецептом полезной окрошки

https://static.news.ru/photo/aecfe0ce-ceac-11eb-87b4-96000091f725_660.jpg Фото: Andrey Turusov/Russian Look

Употреблять окрошку на квасе не стоит людям с проблемами пищеварения. Об этом рассказала «Москве 24» врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова.

Медик отметила, что лучшей основой для полезной окрошки будет кефир, который в отличие от кваса не вызывает чрезмерного аппетита, ведущего к перееданию.

Квас — это газированный напиток, в котором содержатся углеводы, в том числе простые, поэтому он может стимулировать аппетит. Увеличивается калорийность окрошки также за счет майонеза и сметаны, — поделились Круглова рецептом приготовления блюда.

По мнению её коллеги, диетолога Елены Соломатиной, если окрошку всё же хочется заправить квасом, то лучше выбрать натуральный напиток без добавления сахара. Она также рекомендует заменить колбасу на отварное мясо: говядину, курицу или индейку.

Если квас кислый, то это будет значительно легче для организма. Так как в желудке кислая среда, если мы съедим много животного белка и всё это зальём сладким квасом, то мясо будет плохо перевариваться, — пояснила специалист.

Ранее сообщалось, что в России самый дешёвый вариант популярного блюда «окрошка» готовится на минеральной воде, а самый дорогой — на квасе с говядиной. Цена порции окрошки на газировке для 4–5 человек составляет 426 рублей. При этом вариация с квасом и говядиной достигает суммы в 702 рубля.